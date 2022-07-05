Dolar
16.98
Euro
17.49
Altın
1,802.24
ETH/USDT
1,126.50
BTC/USDT
19,743.00
BIST 100
2,403.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özgül için İstanbul’da Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Gündem

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Burak Akay, Uğur Ulu   | 05.07.2022
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale

Alemşah köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine dumanların yükseldiği alana Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda araç ve ekip sevk edildi.

Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediliyor.

Ekipler, şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan uzman çavuşun naaşı Kocaeli'ye getirildi
Mardin'de 679 personelin katılımıyla Eren Abluka-20 Operasyonu başlatıldı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı
Bakan Karaismailoğlu: Orta Koridor'da ticaretin geliştirilmesi için üzerimize ciddi sorumluluklar düşmekte

Benzer haberler

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Yunanistan'da çok sayıda noktada orman yangını

Ankara Siteler'de parke imalathanesinde yangın çıktı

Ankara Siteler'de parke imalathanesinde yangın çıktı
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Otoyolu'nda kazada alev alan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

Anadolu Otoyolu'nda kazada alev alan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi