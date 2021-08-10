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Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Birol Güngördü   | 10.08.2021
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Birol Güngördü / AA

Çanakkale

Ezine ile Ayvacık ilçeleri arasında Kösedere köyü Çamiçi Mahallesi yakınındaki bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ve Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerin 2 helikopter, 2 dozer, 5 arazöz, 3 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracıyla yürüttüğü çalışmaya, Ezine ile Geyikli beldesi belediyelerince araç ve personel desteği sağlandı.

Ekipler, yerleşim alanına yaklaşan alevlerin daha fazla ilerlemesini engellemek için vatandaşların da yardımıyla yoğun çaba sarf etti.

Bölgede 3 hektar alanda etkili olduğu belirlenen yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

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