Çanakkale'de orman yangını çıktı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale
Ayvacık'a bağlı Güzelköy'deki ormanlık alandan duman çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 treyler ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, çıkış nedeni henüz belli olmayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.