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Çanakkale'de Mehmetçikler, kışlada komutanları ve silah arkadaşlarıyla bayramlaştı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 2. Kolordu Komutanlığına bağlı 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Çanakkale'de Mehmetçikler, kışlada komutanları ve silah arkadaşlarıyla bayramlaştı Fotoğraf: Çiğdem Münibe Alyanak/AA

Çanakkale

Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Mustafa Öztürk, tugay yerleşkesindeki tören alanında askerlerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak tek tek bayramlaştı.

Nizamiyede görevli Mehmetçik de ailesiyle takım komutanı aracılığıyla telefonla görüşerek bayramlarını kutladı.

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