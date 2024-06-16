Çanakkale'de Mehmetçikler, kışlada komutanları ve silah arkadaşlarıyla bayramlaştı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 2. Kolordu Komutanlığına bağlı 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Çanakkale
Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Mustafa Öztürk, tugay yerleşkesindeki tören alanında askerlerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak tek tek bayramlaştı.
Nizamiyede görevli Mehmetçik de ailesiyle takım komutanı aracılığıyla telefonla görüşerek bayramlarını kutladı.
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