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Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Enishan Keskin  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Çanakkale

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifede bulunan planlı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Yarın Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 07.00'de, Geyikli'den ise saat 08.00'de sefer yapılacağı, planlı tüm seferlerin olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği kaydedildi.

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