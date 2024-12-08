Çanakkale'de fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi
Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle tarifede bulunan planlı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Kabatepe-Gökçeada hattında yarın sadece Kabatepe’den saat 19.00, Gökçeada’dan ise saat 17.00'de sefer yapılacağı, Kabatepe'den 09.00 ve 15.00, Gökçeada'dan 07.00 ve 11.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.