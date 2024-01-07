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Çanakkale'de fırtına nedeniyle adalara sefer yapılamıyor

Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak feribot seferleri iptal edildi.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
Çanakkale'de fırtına nedeniyle adalara sefer yapılamıyor

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattı ile Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle planlı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Çanakkale-Eceabat hattındaki seferlerin Eceabat'tan çift saatlerin çeyrek geçelerinde (14.15, 16.15) Çanakkale'den ise tek saatlerde (13.00, 15.00) yapılacağı belirtildi.

Boğaz hatlarında seferlerin Çanakkale-Kilitbahir hattında tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattında ise saatsiz olarak devam ettiği kaydedildi.


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