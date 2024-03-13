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Çanakkale'de denizde hortum oluştu

Marmara Denizi'nde, Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında hortum meydana geldi.

Burak Akay  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Çanakkale'de denizde hortum oluştu

Çanakkale

Karabiga beldesi açıklarında öğle saatlerinde oluşan hortum, bazı vatandaşlar tarafından sahil bölgesinden cep telefonlarıyla görüntülendi.

Beldenin çeşitli noktalarından izlenen hortum, herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.


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