Dolar
32.84
Euro
35.19
Altın
2,352.60
ETH/USDT
3,522.80
BTC/USDT
64,928.00
BIST 100
10,739.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, çöplük alandan ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Gündem

Çanakkale'de çöplük alandan ormana sıçrayan yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplük alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Erol Güngördü, Burak Akay  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
Çanakkale'de çöplük alandan ormana sıçrayan yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi

Çanakkale

İlçeye bağlı Aladağ köyü yakınındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanın fark edilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan alevlere havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle Aladağ köyü Kiremitoba Mahallesi'nin tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, çevre yerleşim birimlerindeki vatandaşların yangına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kurban Bayramı'nda ALO 181'e gelen bazı çağrılar gülümsetti
Şanlıurfa'da 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Çanakkale'de çöplük alandan ormana sıçrayan yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi
İstanbul'un ormanlık alan ve plajlarında tatilden geriye çöpler kaldı

Benzer haberler

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çöplük alandan ormana sıçrayan yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi

Çanakkale, Adana ve Balıkesir'deki yangınlara müdahale sürüyor

Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'de tarım arazisinden bozuk orman alanına sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de tarım arazisinden bozuk orman alanına sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'de yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğu Tarihi Alan tamamen ziyarete açıldı

Çanakkale'de yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğu Tarihi Alan tamamen ziyarete açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet