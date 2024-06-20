Çanakkale'de çöplük alandan ormana sıçrayan yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplük alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çanakkale
İlçeye bağlı Aladağ köyü yakınındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
#Canlı: Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, çöplük alandan ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/NyGHRmdAiJ— AA Canlı (@AACanli) June 20, 2024
Bölgeden yükselen dumanın fark edilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplük alandan ormana sıçrayan yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 20, 2024
• İlçeye bağlı Aladağ köyü yakınındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı
• Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi
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Ekipler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan alevlere havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle Aladağ köyü Kiremitoba Mahallesi'nin tedbiren tahliye edildiği bildirildi.
Açıklamada, çevre yerleşim birimlerindeki vatandaşların yangına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.