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Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Burak Akay   | 06.10.2022
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale

Karainebeyli köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 9 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Havadan ve karadan, yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

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