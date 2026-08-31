Çanakkale'de çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Yiğitler köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Yiğitler köyünde başlayan orman yangınına 9 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 4 itfaiye, 4 dozer ve 196 personel ile karadan etkili bir şekilde müdahale edilmektedir." ifadesini kullandı.

Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı.

Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.