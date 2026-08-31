Çanakkale'de çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Sergen Sezgin, Çiğdem Münibe Alyanak
31 Ağustos 2026•Güncelleme: 31 Ağustos 2026
ÇANAKKALE
Yiğitler köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Yiğitler köyünde başlayan orman yangınına 9 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 4 itfaiye, 4 dozer ve 196 personel ile karadan etkili bir şekilde müdahale edilmektedir." ifadesini kullandı.
Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı.
Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.