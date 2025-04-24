Dolar
38.32
Euro
43.68
Altın
3,325.36
ETH/USDT
1,772.40
BTC/USDT
93,312.00
BIST 100
9,478.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Başkentte sağanak etkili oluyor. Batıkent'ten yayındayız. Başkentte sağanak etkili oluyor. Ankara-Eskişehir yolundan yayındayız.
logo
Gündem

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda tören düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda (Cape Helles) tören yapıldı.

Çiğdem Münibe Alyanak, Sercan İrkin  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda tören düzenlendi

Çanakkale

Seddülbahir bölgesinde bulunan anıttaki törende İngiltere Kralı 3. Charles'ın mesajını okuyan Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale Savaşı'nda yaşanan kayıpların etkisinin tarih boyunca hissedilmeye devam edildiğini belirterek, "Çanakkale'deki çaresizlikten doğan sıcak dostluklar ve derin ittifaklar, 110 yıl sonra dahi varlığını sürdürüyor ve bu da bize bir nebze olsun teselli veriyor." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Prenses Anne, "Hepimiz biliyoruz ki savaşın kurbanları yalnızca cephede hayatını kaybedenler değildir. Evlatlarını kaybeden anneler, eşlerini yitiren kadınlar ve erkekler, anne ya da babasını kaybeden çocuklar da savaşın kurbanıdır." ifadesini kullandı.

Çanakkale Savaşı'na katılan gazilerin zamanla hayatlarını kaybettiğini hatırlatan Prenses Anne, "Onların hatırasını yaşatmak, bizim sorumluluğumuzdur." vurgusu yaptı.

Prenses Anne, "Çocuklar ve gelecek kuşaklarla bağ kurmalıyız. Gaziler ve askerlerle kurulacak bu bağlar, genç nesillerin ilgisini artıracak ve onları dünya savaşlarının öğrettiklerini anlamaya teşvik edecektir." ifadesini kullandı.

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris de konuşmalarında İncil'den bölümlere yer verdi.

Birleşik Krallık Savunma Ateşesi Col Jim Torbet, İngiliz şair Laurence Binyon'un Batı Cephesi'nde ölenler anısına yazdığı 1914 tarihli "Düşenlere" adlı şiirinden alıntılanan "Anma Kasidesi"nin "Geride kalan bizler yaşlanırken, onlar yaşlanmayacak / Zaman onları yormayacak, yıllar onları suçlamayacak / Güneşin her batışında ve yeniden doğuşunda / Onları hatırlayacağız." bölümünü okudu.

Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dua edilen törende, Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Avustralya Genel Valisi Samantha Mostyn, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Brosnan, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Juen, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile Almanya, Macaristan, Hindistan, Pakistan, Güney Afrika ve Sri Lanka'nın temsilcileri anıta çelenk sundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çelengi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından anıta konuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve milli marşların okunmasıyla sona eren törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda, Senegal, Kanada, Hindistan ve İrlandalı diplomatik ve askeri yetkililer de katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor
THY, 30 Nisan'a kadar iç hat bilet tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirledi
Osmaniye'de öğrenciler, hazırladıkları hediyeleri Gazze'deki çocuklara gönderdi
Deprem bölgelerine "afet parkları" kurulması önerisi
İstanbul'da kentsel dönüşümle yenilenen evlerde oturanlar geceyi güvenle geçirdi

Benzer haberler

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda tören düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda tören düzenlendi

Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı töreni düzenlendi

Çanakkale'de destanlaşan 57. Alay, Tekirdağ'da her yıl törenlerle anılıyor

Katar'da Anzak Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi

Katar'da Anzak Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi
Tarihi Gelibolu Yarımadası büyük zaferin 110. yılında uluslararası törenlere hazırlanıyor

Tarihi Gelibolu Yarımadası büyük zaferin 110. yılında uluslararası törenlere hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın kabrindeki anma programına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın kabrindeki anma programına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet