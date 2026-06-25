Çanakkale Boğazı'ndaki savaş batıklarını koruma altına alma çalışmaları başlatıldı

[1/16] Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK AŞ) arasında imzalanan protokol kapsamında, Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi savaş batıkları koruma altına alma çalışması başlatıldı. Katodik koruma uygulamasının ilki, Çanakkale Savaşı sırasında bir römorkörle çarpışarak hasar alan, ardından sürüklenerek Suvla Koyu'nda kuma oturan 13 metre derinlikteki HMS Louis batığında başladı. Su altı fotoğrafçısı Alex Dawson, HMS Louis batığını görüntüledi.

[2/16] Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK AŞ) arasında imzalanan protokol kapsamında, Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi savaş batıkları koruma altına alma çalışması başlatıldı. Katodik koruma uygulamasının ilki, Çanakkale Savaşı sırasında bir römorkörle çarpışarak hasar alan, ardından sürüklenerek Suvla Koyu'nda kuma oturan 13 metre derinlikteki HMS Louis batığında başladı.

[3/16] Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK AŞ) arasında imzalanan protokol kapsamında, Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi savaş batıkları koruma altına alma çalışması başlatıldı. Katodik koruma uygulamasının ilki, Çanakkale Savaşı sırasında bir römorkörle çarpışarak hasar alan, ardından sürüklenerek Suvla Koyu'nda kuma oturan 13 metre derinlikteki HMS Louis batığında başladı.

[4/16] Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK AŞ) arasında imzalanan protokol kapsamında, Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi savaş batıkları koruma altına alma çalışması başlatıldı. Katodik koruma uygulamasının ilki, Çanakkale Savaşı sırasında bir römorkörle çarpışarak hasar alan, ardından sürüklenerek Suvla Koyu'nda kuma oturan 13 metre derinlikteki HMS Louis batığında başladı. Milli sporcu Bilge Çingigiray da batığa dalış gercçekleştirdi.

[5/16] Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK AŞ) arasında imzalanan protokol kapsamında, Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi savaş batıkları koruma altına alma çalışması başlatıldı. Katodik koruma uygulamasının ilki, Çanakkale Savaşı sırasında bir römorkörle çarpışarak hasar alan, ardından sürüklenerek Suvla Koyu'nda kuma oturan 13 metre derinlikteki HMS Louis batığında başladı.

[6/16] Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK AŞ) arasında imzalanan protokol kapsamında, Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi savaş batıkları koruma altına alma çalışması başlatıldı. Katodik koruma uygulamasının ilki, Çanakkale Savaşı sırasında bir römorkörle çarpışarak hasar alan, ardından sürüklenerek Suvla Koyu'nda kuma oturan 13 metre derinlikteki HMS Louis batığında başladı.

[7/16] Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK AŞ) arasında imzalanan protokol kapsamında, Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi savaş batıkları koruma altına alma çalışması başlatıldı. Katodik koruma uygulamasının ilki, Çanakkale Savaşı sırasında bir römorkörle çarpışarak hasar alan, ardından sürüklenerek Suvla Koyu'nda kuma oturan 13 metre derinlikteki HMS Louis batığında başladı. Projenin tanıtımı kapsamında basın mensupları da MHS Louis batığına dalış gerçekleştirildi.

[8/16] Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK AŞ) arasında imzalanan protokol kapsamında, Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi savaş batıkları koruma altına alma çalışması başlatıldı. Katodik koruma uygulamasının ilki, Çanakkale Savaşı sırasında bir römorkörle çarpışarak hasar alan, ardından sürüklenerek Suvla Koyu'nda kuma oturan 13 metre derinlikteki HMS Louis batığında başladı. Projenin tanıtımı kapsamında basın mensupları da MHS Louis batığına dalış gerçekleştirildi.

[9/16] Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK AŞ) arasında imzalanan protokol kapsamında, Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi savaş batıkları koruma altına alma çalışması başlatıldı. Katodik koruma uygulamasının ilki, Çanakkale Savaşı sırasında bir römorkörle çarpışarak hasar alan, ardından sürüklenerek Suvla Koyu'nda kuma oturan 13 metre derinlikteki HMS Louis batığında başladı. Projenin tanıtımı kapsamında basın mensupları da MHS Louis batığına dalış gerçekleştirildi.

[10/16] Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK AŞ) arasında imzalanan protokol kapsamında, Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi savaş batıkları koruma altına alma çalışması başlatıldı. Katodik koruma uygulamasının ilki, Çanakkale Savaşı sırasında bir römorkörle çarpışarak hasar alan, ardından sürüklenerek Suvla Koyu'nda kuma oturan 13 metre derinlikteki HMS Louis batığında başladı. Projenin tanıtımı kapsamında basın mensupları da SS Milo batığına dalış gerçekleştirildi.

[11/16] Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK AŞ) arasında imzalanan protokol kapsamında, Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi savaş batıkları koruma altına alma çalışması başlatıldı. Katodik koruma uygulamasının ilki, Çanakkale Savaşı sırasında bir römorkörle çarpışarak hasar alan, ardından sürüklenerek Suvla Koyu'nda kuma oturan 13 metre derinlikteki HMS Louis batığında başladı. Projenin tanıtımı kapsamında basın mensupları da SS Milo batığına dalış gerçekleştirildi.

[12/16] Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK AŞ) arasında imzalanan protokol kapsamında, Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi savaş batıkları koruma altına alma çalışması başlatıldı. Katodik koruma uygulamasının ilki, Çanakkale Savaşı sırasında bir römorkörle çarpışarak hasar alan, ardından sürüklenerek Suvla Koyu'nda kuma oturan 13 metre derinlikteki HMS Louis batığında başladı. Projenin tanıtımı kapsamında basın mensupları da SS Milo batığına dalış gerçekleştirildi.

[13/16] Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK AŞ) arasında imzalanan protokol kapsamında, Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi savaş batıkları koruma altına alma çalışması başlatıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu CFO'su Murat Sarıkaya, Derin Miras Projesi'nin basın toplantısında konuştu.

[14/16] Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK AŞ) arasında imzalanan protokol kapsamında, Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi savaş batıkları koruma altına alma çalışması başlatıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Derin Miras Projesi'nin basın toplantısında konuştu.

[15/16] Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK AŞ) arasında imzalanan protokol kapsamında, Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi savaş batıkları koruma altına alma çalışması başlatıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Alan Planlama ve Proje Grup Başkanı Yusuf Kartal, Derin Miras Projesi'nin basın toplantısında batıklarda yürütülecek koruma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

[16/16] Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK AŞ) arasında imzalanan protokol kapsamında, Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi savaş batıkları koruma altına alma çalışması başlatıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu CFO'su Murat Sarıkaya, Derin Miras Projesi'nin basın toplantısında konuştu.