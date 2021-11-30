Çanakkale Boğazı'ndaki fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Çanakkale Boğazı'nda çıkan fırtına sebebiyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.
Çanakkale
Çanakkale Boğazı'nda fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Bölgede iki gündür etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla seferlerin durdurulduğunu diğer gemilerin kaptanlarına da bildirdi.
Fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinde de aksama yaşanıyor.