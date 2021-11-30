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Çanakkale Boğazı'ndaki fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Çanakkale Boğazı'nda çıkan fırtına sebebiyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Burak Akay   | 30.11.2021
Çanakkale Boğazı'ndaki fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Çanakkale

Çanakkale Boğazı'nda fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede iki gündür etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla seferlerin durdurulduğunu diğer gemilerin kaptanlarına da bildirdi.

Fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinde de aksama yaşanıyor.

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