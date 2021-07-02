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Çanakkale Boğazı'nda müsilaj temizlik çalışmalarında 'deniz süpürgesi' kullanılmaya başlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında müsilaja (deniz salyası) karşı mücadelede Çanakkale Boğazı'nda deniz süpürgesiyle çalışma başlatıldı.

Burak Akay   | 02.07.2021
Çanakkale Boğazı'nda müsilaj temizlik çalışmalarında 'deniz süpürgesi' kullanılmaya başlandı

Çanakkale

Bakanlık tarafından Çanakkale'ye gönderilen "M. Ecology 1" isimli deniz süpürgesi, iskele ve kordon boyu bölgesinde çalışma yaptı.

Çalışma alanında incelemelerde bulunan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yetkililerden bilgi aldı.

Marmara Denizi'nin kısa sürede eskisinden daha temiz hale geleceğini belirten Aktaş, "En kısa sürede denizlerin temizlenmesi ve normale dönmesi için tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Vermiş olduğu desteklerden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Aktaş'a, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen ve AK Parti İl Başkanı Naim Makas da eşlik etti.

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