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Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği orman yangını nedeniyle tek yönlü askıya alındı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın nedeniyle boğaz trafiğinin tek yönlü askıya alındığı bildirildi.

Bülent Ersöz, Burak Akay  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği orman yangını nedeniyle tek yönlü askıya alındı Fotoğraf: Bülent Ersöz/AA

Çanakkale

Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, söz konusu yangın nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

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