Dolar
30.35
Euro
32.89
Altın
2,033.40
ETH/USDT
2,370.80
BTC/USDT
43,394.00
BIST 100
8,474.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama yaşanıyor

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle feribot seferlerinde aksama yaşanıyor.

Burak Akay  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama yaşanıyor

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale'den Kilitbahir'e saat 22.00, Kilitbahir'den Çanakkale'ye ise saat 23.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Boğaz hattındaki diğer seferlerde aksama bulunmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama yaşanıyor
Bakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev tarafından kabul edildi
Deniz tabanının bozulması iklim değişikliğinin hızlanmasına yol açabilir
İstanbul Havalimanı 15-21 Ocak tarihlerinde Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Benzer haberler

Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama yaşanıyor

Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama yaşanıyor

Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Yurdun batı kesimleri ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı

Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı

Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı
Çanakkaleli kadın yüzücü tarihe geçmek için Manş Denizi'nde kulaç atacak

Çanakkaleli kadın yüzücü tarihe geçmek için Manş Denizi'nde kulaç atacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet