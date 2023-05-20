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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Rusya bayraklı gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

Burak Akay  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi Kaynak: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Çanakkale

Suriye'den Rusya'ya giden 122 metre uzunluğundaki "Sparta IV" isimli geminin makineleri, boğaz geçişi sırasında Kepez önlerinde arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-14" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" botu sevk edildi.

Ayrıca, boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, römorkör tarafından yedeklenip Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

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