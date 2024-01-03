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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Burak Akay, Ercan Özçetin, Doğan Zelova  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale

Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

 Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında feribot seferi de yapılamıyor

Öte yandan, sis nedeniyle Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.

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