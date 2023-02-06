Çanakkale Boğazı kar yağışı nedeniyle transit gemilere kapatıldı
Çanakkale Boğazı kar yağışı nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale
Sabaha karşı etkisini artıran kar yağışı, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Yağışın azalmasının ardından boğaz trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Yerel feribot seferleri ise sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.