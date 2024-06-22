Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,321.51
ETH/USDT
3,499.60
BTC/USDT
64,157.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda, bayram tatili dönüş yoğunluğu yaşanıyor
logo
Gündem

Çanakkale Boğazı gemi arızası nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makineleri arızalanan gemi için bölgeye ekipler sevk edildi.

Burak Akay  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Çanakkale Boğazı gemi arızası nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı

Çanakkale

Malta'dan Kocaeli'ye giden 247 metre boyundaki Panama bayraklı "Paros" isimli akaryakıt tankerinin makineleri, boğaz geçişinde Gelibolu açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bilgi vermesinin ardından arızaya müdahale edilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma 16" römorkörleri yönlendirildi.

Boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanlarına ise telsiz anonsuyla uyarı yapıldı.

Çanakkale Boğazı, arıza nedeniyle kuzeyden güneye tek yönlü olarak geçici süreyle gemi trafiğine kapatıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Boğazı gemi arızası nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı
İstanbul'da tatil dönüşü yollardaki trafik havadan denetlendi
Bakan Yerlikaya: Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Cezayir'e gidecek
Sağlık çalışanlarından İsrail'e tepki için İstanbul'da sessiz yürüyüş

Benzer haberler

Çanakkale Boğazı gemi arızası nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı gemi arızası nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı

Husiler: Kasım 2023'ten bu yana İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait 153 gemiyi hedef aldık

Çanakkale, Adana ve Balıkesir'deki yangınlara müdahale sürüyor

İhracat ürünü tescilli Lapseki şeftalisinde hasat başladı

İhracat ürünü tescilli Lapseki şeftalisinde hasat başladı
Çanakkale'de yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğu Tarihi Alan tamamen ziyarete açıldı

Çanakkale'de yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğu Tarihi Alan tamamen ziyarete açıldı
MSB: Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağlamaya devam ediyoruz

MSB: Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağlamaya devam ediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet