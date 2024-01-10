Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale
Çanakkale Boğazı, fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.
Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan kar, gece saatlerinde etkisini arttırdı.
Fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri çift yönlü olarak durduruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.