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Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çiğdem Münibe Alyanak  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale

Çanakkale Boğazı, fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan kar, gece saatlerinde etkisini arttırdı.

Fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri çift yönlü olarak durduruldu.

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