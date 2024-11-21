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Çanakkale Boğaz hattında bazı seferler iptal edildi

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Boğaz hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Çanakkale Boğaz hattında bazı seferler iptal edildi

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarından dolayı bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Çanakkale-Eceabat hattında seferlerin Eceabat'tan 09.00, 11.00, 13.00 gibi tek, Çanakkale'den 08.00, 10.00, 12.00 gibi çift saatlerde, Çanakkale-Kilitbahir hattında ise Kilitbahir'den 10.00, 12.00 gibi çift, Çanakkale'den 09.00, 11.00, 13.00 gibi tek saatlerde yapılacağı kaydedildi.

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