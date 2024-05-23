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Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı

Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir'in kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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