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Çanakkale-Balıkesir sınırındaki Mıhlı Çayı'nın taşması sonucu hasar oluştu

Çanakkale-Balıkesir il sınırını ayıran Mıhlı Çayı'nın sağanak sonucu taşması nedeniyle Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesindeki bazı ev ve iş yerleri ile meyve bahçelerini su bastı.

Hanife Erdinç  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Çanakkale-Balıkesir sınırındaki Mıhlı Çayı'nın taşması sonucu hasar oluştu Fotoğraf: Hanife Erdinç/AA

Çanakkale

Dün gün boyu devam eden, gece etkisini arttıran sağanak sebebiyle Kazdağları'ndan gelen su, çayın taşmasına yol açtı.

Çay üzerindeki köprünün yakınında yer alan iki daireyi ve bir marketi su bastı. Sahil kenarındaki bazı ağaçlar yola devrilirken, meyve bahçeleri su altında kaldı.

Fırtınanın etkisiyle kıyıya vuran bazı teknelerde de hasar meydana geldi.

DSİ yetkilileri çayda incelemelerde bulundu. Çayın su seviyesinin düşmesi beklenirken, aynı mevkide ikinci bir taşkın yaşandı.

Küçükkuyu Belediyesi ekipleri, Mıhlı Çayı'nda su tahliyesi ve çevre temizlik çalışması başlattı.

Mıhlı Mahallesi sakinleri, yetkililerden çay kenarındaki beton duvarların yükseltilmesini talep etti.

Mahallede yaşayan Zekeriya Kaan, belediyelerin deniz seviyesine yakın yerlerde ve dere kenarlarındaki yapılara ruhsat verirken bodrum katlarına izin vermemesi gerektiğini ifade etti.

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