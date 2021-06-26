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Çanakkale açıklarında mobil radarla tespit edilen 27 yabancı uyruklu karaya çıkarıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında sahil güvenlik mobil radarıyla yeri tespit edilen 27 yabancı uyruklu karaya çıkarıldı.

Birol Güngördü   | 26.06.2021
Çanakkale açıklarında mobil radarla tespit edilen 27 yabancı uyruklu karaya çıkarıldı

Çanakkale

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bölgede bulunan mobil radar, Ezine açıklarında yelkenli bir tekne bulunduğunu belirledi.

Teknedeki 27 yabancı uyruklu ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen 2 şüpheli kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Şüpheli 2 kişinin işlemleri ise sürüyor.

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