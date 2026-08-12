Camiboğazı Yaylası sisli manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor Trabzon ve Gümüşhane sınırındaki 2 bin 533 rakımlı Camiboğazı Yaylası, sisin oluşturduğu manzarayla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.