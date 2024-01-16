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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan "emekliler yılı" paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı boyunca emeklilerin yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar haklarını genişletmek amacıyla çalışmalar başlatacaklarını bildirdi.

Şaduman Türkay  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan "emekliler yılı" paylaşımı

Ankara

Işıkhan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş videosunu, "2024 'emekliler yılı' hayırlı olsun" başlığıyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirleriyle 2024'ün "emekliler yılı" ilan edildiğini anımsatan Işıkhan, "Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın koordinasyonunda, 2024 yılı boyunca emeklilerimizin yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede haklarını genişletmek ve onlara özel hizmetler sunmak amacıyla çalışmalar başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Işıkhan paylaşımında, emeklilerin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmeleri dileğinde bulundu.

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