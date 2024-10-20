Dolar
34.26
Euro
37.27
Altın
2,721.42
ETH/USDT
2,652.10
BTC/USDT
68,420.00
BIST 100
8,793.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Karabük Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.
logo
Gündem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak

Mümin Altaş  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak.

Bakan Işıkhan, saat 12.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda, gündemdeki gelişmeler ile çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, soruları yanıtlayacak.

Işıkhan'ın açıklamaları, AA'nın "www.aa.com.tr" internet sitesinden yayımlanacak, "@anadoluajansi, @AACanli" X hesaplarından da anlık takip edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yenidoğan çetesinin" şüpheli hemşireleri, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi
Ağrı Dağı karla kaplandı
Türk Kızılaydan depremden etkilenen çiftçilere 70,8 milyon destek
Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerinde kar bekleniyor
Aydın-Denizli Otoyolu'nu 3 günde yaklaşık 22 bin araç kullandı

Benzer haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak

Çalışma Bakanı Işıkhan: İstihdamı destekleyici çalışmalarımızı sürdüreceğiz

İŞKUR, 9 ayda 1 milyon 80 bin 189 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti

Bakan Işıkhan: Yatırım, istihdam ve üretim ile enflasyonu tek haneli rakamlara çekene kadar çalışmaya devam edeceğiz

Bakan Işıkhan: Yatırım, istihdam ve üretim ile enflasyonu tek haneli rakamlara çekene kadar çalışmaya devam edeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet