Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak
Ankara
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak.
Bakan Işıkhan, saat 12.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda, gündemdeki gelişmeler ile çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, soruları yanıtlayacak.
Işıkhan'ın açıklamaları, AA'nın "www.aa.com.tr" internet sitesinden yayımlanacak, "@anadoluajansi, @AACanli" X hesaplarından da anlık takip edilebilecek.