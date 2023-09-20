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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, maden ocağında işçilerle bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ta Armutçuk Müessesesi maden ocağında işçilerle bir araya geldi.

Özcan Yıldırım  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, maden ocağında işçilerle bir araya geldi

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Işıkhan, Armutçuk Müessesesi maden ocağında geçen hafta yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Daha sonra geçmiş olsun dileklerini iletmek ve incelemelerde bulunmak için Türkiye Taş Kömürü Kurumu Armutçuk Müessesi maden ocağını ziyaret eden Işıkhan, eksi 400 kotunda işçilerle yemek yedi, sohbet etti.

Maden işçileriyle bir arada olmaktan ayrı bir gurur duyduğunu ifade eden Işıkhan, her bir maden işçisinin alın terinin çok değerli olduğunu belirtti.

Madencilerin gösterdiği gayrete ve yoğun çabaya dikkati çeken Işıkhan, işçilere hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Sizin canınız bizim için çok kıymetli. Sayenizde çocuklarımızın geleceğini oluşturuyoruz, sanayimiz gelişiyor, ihracatımız artıyor. Her bir kardeşimin emeği için tekrar teşekkür ediyorum. Her türlü ihtiyacınızı, talebinizi karşılamak için devletimiz de ben de bir kardeşiniz olarak yanınızdayız."

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