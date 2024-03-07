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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, gençler ve iş insanlarıyla bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, maaş kuyruklarında vefat ettiği, hastanelerden cenazelerini alamadığı günlerden bugün emeklinin her bayram sadece maaşını değil aynı zamanda ikramiyesini de aldığı günlere geldiklerini belirtti.

Ahmet Buğra Olaç  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, gençler ve iş insanlarıyla bir araya geldi

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile Estergon Kalesi'nde Ankara Genç Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı.

Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, gençlerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Salondaki gençleri tebrik eden Işıkhan, "Diğer gençler kahvehanelerde, farklı köşelerde zamanlarını geçirirken, sizler memleketin geleceği, istikbali için, milli ve manevi değerlerimizin korunması için zamanınızı, enerjinizi harcıyorsunuz. Türkiye'nin beklediği gençlik bu bence." diye konuştu.

Işıkhan, 30 yıldır Keçiören ilçesinde yaşadığını belirterek, Altınok'un hizmetleriyle Ankara'yı dünya başkenti yapacağını söyledi. Işıkhan, Altınok için 31 Mart'taki seçimlerde destek istedi.

Turgut Altınok da konuşmasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Ankara'nın 5 yılı boş yılı oldu." dedi.

Ankara'nın her bir noktasını eser ve hizmetlerle donatacaklarını kaydeden Altınok, "Ankara'mızı dünya başkenti yapacağız. Bu seçim sıradan bir seçim değil. Geleceğimizin seçimi. Bu seçim, 2028'in seçimi gençler. Sıradan bir seçim olarak görmeyin." diye konuştu.

"Gereken bütün adımları tereddütsüz bir şekilde atıyoruz"

Bakan Işıkhan, daha sonra bir otelde düzenlenen Doğu Anadolu Bölgesi İş Dünyası Buluşması programına katıldı. Kürtçe ve Arapça katılımcıları selamlayan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı'na yatırım ve üretimle destek veren iş insanlarına teşekkür etti.

Türkiye'nin yerli ve milli ekonomiye geçiş sürecine hep birlikte tanıklık ettiklerini söyleyen Işıkhan, "Bu kalkınma sürecinde her şeye rağmen önümüzdeki tüm engelleri birer birer aşarak vatandaşlarımızın refahını artırmak için yolumuza devam ediyoruz. Bu bağlamda, hükümet olarak iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gereken bütün adımları tereddütsüz bir şekilde atıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşverenin, girişimcinin, çalışanın ve emeklinin derdinin kendi dertleri olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Seçimden seçime milletini hatırlayan, 21 yıldır her zaman halkımızın arasında olan, gerçek belediyeciliğin mimarlarını tartışıyor. İnsanların ilaç kuyruklarında, maaş kuyruklarında vefat ettiği, hastanelerden cenazelerini alamadığı günlerden, bugün emeklimizin her bayram sadece maaşını değil aynı zamanda ikramiyesini de aldığı günlere geldik." dedi.

Bakan Işıkhan, iş insanlarından Altınok'a destek istedi.

Altınok da buradaki konuşmasında, Ankara'nın sorunlarına değindi. Muhalefet partilerinden seçilen belediye başkanlarının "engelleniyoruz" iddialarının doğru olmadığını aktaran Altınok, "Engelleme filan yok. AK Parti, hükümetimiz eğer bu belediye başkanlarını çalıştırmak istemeseydi, engellemek isteseydi inanın 3 ay sonra hepsi makamlarını bırakıp kaçarlardı. Maaşları bile ödeyemezlerdi." diye konuştu.


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