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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Karadağlı mevkidaşı Adroviç ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Karadağ Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Admir Adroviç ile bir araya geldi.

Orhan Onur Gemici   | 25.01.2023
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Karadağlı mevkidaşı Adroviç ile görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bilgin, çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla Türkiye'ye gelen Adroviç ve beraberindekileri makamında ağırladı.

Görüşmede, iki ülke arasında 2015'te imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın uygulanması hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca 2012'de imzalanan ve iki ülke arasında çalışma, sosyal güvenlik ve istihdam alanlarında iş birliğini öngören anlaşmanın daha etkin uygulanarak iki bakanlık arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi yönünde mutabık kalındı.

Ziyarette, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç de yer aldı.

Bakan Bilgin, mevkidaşını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında köklü ve dostane ilişkiler bulunduğunu bildirdi.

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