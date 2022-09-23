Dolar
18.41
Euro
17.96
Altın
1,645.26
ETH/USDT
1,300.00
BTC/USDT
18,889.00
BIST 100
3,290.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Gelibolu Tarihi Alanı Kanada Newfoundland Eyaleti Caribou Anıtı açılışında konuşuyor.
logo
Gündem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: (EYT) Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT konusunda çözüm aşamasına geldiklerini, taşeron işçilerle ilgili çalışmanın da tamamlandığını söyledi.

Ali Kemal Akan   | 23.09.2022
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: (EYT) Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "(EYT) Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısıyla ya da başka bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Bilgin, "(Taşeron işçi) 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu işçi olarak geçmesi konusundaki bütün çalışmalarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 255 bin üreticimize yönelik destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: (EYT) Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı
Marmaris'teki orman yangınında 500 hektar alan yandı
Van'da devlet desteğiyle kurulan tesisten 20 şehre mantar satılıyor

Benzer haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: (EYT) Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: (EYT) Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik

'Ekselansları' kortlardan son kez geçecek

Kamu kurumları, emeklilik işlemlerine ilişkin belgeleri yalnızca HİTAP üzerinden gönderecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet