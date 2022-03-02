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Çalışanlarını tahliye etti, kendisi savaşın ortasında kaldı

Salih Baran   | 02.03.2022
Çalışanlarını tahliye etti, kendisi savaşın ortasında kaldı

Edirne

Ukrayna'ya işi gereği giden inşaat mühendisi Koray Altınkılıç, çalışanlarını tahliye etmesine rağmen kendisi Rusya'nın kontrolü altına geçtiği belirtilen Herson'da mahsur kaldı.

Rüzgar santrali kurulumu işiyle ilgilenen 43 yaşındaki Altınkılıç, iş görüşmesi nedeniyle 22 Şubat'ta Ukrayna'ya gitti.

Savaş çıkma ihtimalinin kuvvetlenmesi üzerine çalışanlarını bölgeden gönderdi.

Kendisi de 24 Şubat için uçak bileti aldı ancak dönmeyi planladığı gün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine iş ortağıyla bölgede mahsur kaldı.

Altınkılıç, AA muhabirine Herson'a geçen hafta işi gereği geldiğini savaş çıkınca mahsur kaldıklarını söyledi.

Kırım'a 5 kilometre uzaklıktaki Chaplinka köyünde mahsur kaldıklarını ifade eden Altınkılıç, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızı tahliye ettik, iş ortağım ve kendim savaşın ortasında mahsur kaldık. Sağlık durumumuz şu an yerinde, gıda tedarikinde problemleler var. Rus kuvvetleri en azından bulunduğumuz bölgede vatandaşlara olumsuz davranışları sergilemediler. Endişeliyiz devletimizden bizi buradan tahliye etmesini istiyoruz. Burası Kırım'a çok yakın, 5 kilometre mesafede gerekli girişimlerin yapılmasını arzu ediyoruz."

Altınkılıç bölgede mahsur kalan 10 Türk vatandaşının tahliyesi için diplomatik bir girişimin başlatılması gerektiğini de vurguladı.






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