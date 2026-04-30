"C-Taliban ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesindeki 17 kişiye ilişkin bilgi güncellendi

Büşranur Keskinkılıç
30 Nisan 2026•Güncelleme: 30 Nisan 2026
BMGK'nin 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "C-Taliban ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesinde yer alan 17 kişiye ilişkin bilgide güncelleme yapıldı.