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Gündem

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard ve İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi John Mccullagh, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Reinart, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Reinart'ın, eşi ve büyükelçilik mensubunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Büyükelçi Mard, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard'ı kabul etti.

Kabulde, Büyükelçi Mard, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mard'ın, bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Büyükelçi Mccullagh, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi John Mccullagh'ı kabul etti.

Kabulde Büyükelçi Mccullagh, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mccullagh'ın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

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