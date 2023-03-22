Dolar
19.04
Euro
20.53
Altın
1,941.32
ETH/USDT
1,799.60
BTC/USDT
28,294.00
BIST 100
4,936.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli futbolcu Mehmet Can Aydın, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
logo
Gündem

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Ali Kemal Akan  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski'yi kabul etti (Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA)

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Manasijevski, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Manasijevski'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Jill Morris'i kabul etti

Erdoğan, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti.

Kabulde, Büyükelçi Morris, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Morris'in, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Anadolu Kartalı-2023/1 Eğitimi başladı
KTÜN, "Kahramanmaraş Merkezli Depremleri İnceleme Raporu"nu yayımladı
Lavaboya dökülen atık yağlar karıştığı su kaynağındaki oksijeni de tüketiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla barajı 21 yılda inşa ettik
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla barajı 21 yılda inşa ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla barajı 21 yılda inşa ettik

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarı Kahramanmaraş'ta depremzedelerle yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Irak Başbakanı Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Irak Başbakanı Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın yolu her daim açık olsun"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın yolu her daim açık olsun"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet