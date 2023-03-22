Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Manasijevski, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Manasijevski'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Jill Morris'i kabul etti
Erdoğan, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti.
Kabulde, Büyükelçi Morris, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Morris'in, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.