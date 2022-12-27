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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Sri Lanka Büyükelçisi Dissanayake ve Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Cayrus, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 27.12.2022
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Dissanayake, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Dissanayake'nin eşi ve çocuğu ile bazı Büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Cayrus, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cayrus'un, eşi ve oğlu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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