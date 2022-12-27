Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Sri Lanka Büyükelçisi Dissanayake ve Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Cayrus, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Dissanayake, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Dissanayake'nin eşi ve çocuğu ile bazı Büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Cayrus, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cayrus'un, eşi ve oğlu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.