Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Vatikan Büyükelçisi Solczynski ve Sudan Büyükelçisi Eltayeb, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Solczynski, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Solczynski'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Sudan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Eltayeb, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Eltayeb'in eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.