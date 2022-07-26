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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Vatikan Büyükelçisi Solczynski ve Sudan Büyükelçisi Eltayeb, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Ali Kemal Akan   | 26.07.2022
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Solczynski, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Solczynski'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Sudan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Eltayeb, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Eltayeb'in eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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