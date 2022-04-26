Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Do Son Hai, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Do Son Hai'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.