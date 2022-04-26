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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Ali Kemal Akan   | 26.04.2022
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Do Son Hai, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Do Son Hai'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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