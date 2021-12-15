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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Elgelaib ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 15.12.2021
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Elgelaib, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Elgelaib'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri'yi kabul etti.

Kabulde, Büyükelçi Al Dhaheri, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Al Dhaheri'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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