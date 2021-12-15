Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Libya'nın Ankara Büyükelçisi Elgelaib ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Elgelaib, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Elgelaib'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri'yi kabul etti.
Kabulde, Büyükelçi Al Dhaheri, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Al Dhaheri'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.