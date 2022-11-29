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Büyükçekmece'de şarkıcı Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcu soyuldu

İstanbul Büyükçekmece'de şarkıcı Mustafa Ceceli'nin ailesine ait olduğu öğrenilen kuyumcuya giren hırsızlar, 2,2 milyon liralık altını alarak kaçtı.

Fatih Çağlar Demirbaş   | 29.11.2022
Büyükçekmece'de şarkıcı Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcu soyuldu

İstanbul

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kuyumcuya otomobille gelen maskeli 5 kişi, kepenkleri kırarak dükkana girdi.

Kuyumcudan yaklaşık 2,2 milyon lira değerinde altın alan şüpheliler, aynı otomobille olay yerinden kaçtı.

Güvenlik sisteminin devreye girmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dükkanda detaylı inceleme yapan polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Soyulan kuyumcu dükkanının şarkıcı Mustafa Ceceli'nin ailesine ait olduğu öğrenildi.

Bu arada, hırsızlık anı dükkanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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