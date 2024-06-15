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Büyükçekmece'de sahibinden kaçan boğa uyuşturucu iğneyle vurulup yakalandı

Büyükçekmece'de, sahibinden kaçan kurbanlık boğa, ihbar üzerine gelen belediye ekiplerince uyuşturucu iğneyle vurularak, yakalandı.

Abdülkerim Güzel  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Büyükçekmece'de sahibinden kaçan boğa uyuşturucu iğneyle vurulup yakalandı

İstanbul

Ulus Mahallesi Vatan Caddesi'nde sahibinden kaçan boğayı gören çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurbanlığı yakalamak için harekete geçti.

Yaklaşık bir saatlik mücadeleye rağmen boğanın kimseyi yanına yaklaştırmaması üzerine kurbanlık sahibi durumu Büyükçekmece Belediyesi ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen ekiplerce uyuşturucu iğneyle vurulup bayıltılan boğayı sahibi teslim aldı.

Boğayı yakalamak için vatandaşlarca yapılan çalışma cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

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