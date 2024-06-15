Büyükçekmece'de sahibinden kaçan boğa uyuşturucu iğneyle vurulup yakalandı
Büyükçekmece'de, sahibinden kaçan kurbanlık boğa, ihbar üzerine gelen belediye ekiplerince uyuşturucu iğneyle vurularak, yakalandı.
İstanbul
Ulus Mahallesi Vatan Caddesi'nde sahibinden kaçan boğayı gören çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurbanlığı yakalamak için harekete geçti.
Yaklaşık bir saatlik mücadeleye rağmen boğanın kimseyi yanına yaklaştırmaması üzerine kurbanlık sahibi durumu Büyükçekmece Belediyesi ekiplerine bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine gelen ekiplerce uyuşturucu iğneyle vurulup bayıltılan boğayı sahibi teslim aldı.
Boğayı yakalamak için vatandaşlarca yapılan çalışma cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.