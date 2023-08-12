Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan ve yakındaki ağaçlık bölgeye sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
İstanbul
Bahçelievler Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan ağaçlara da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.