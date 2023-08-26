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Büyükçekmece'de ormanlık alanda yangın çıktı

Ferhat Yasak, İrem Demir  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Büyükçekmece'de ormanlık alanda yangın çıktı Fotoğraf: Ferhat Yasak/AA

İstanbul

Büyükçekmece'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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