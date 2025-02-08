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Büyükçekmece'de makaslayan tır nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu trafiğe açıldı

Büyükçekmece D-100 kara yolunda makaslayan tır nedeniyle trafiğe kapatılan Edirne istikameti, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Mikail Bıyıklı  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Büyükçekmece'de makaslayan tır nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu trafiğe açıldı Fotoğraf: Mikail Bıyıklı/AA

İstanbul

D-100 kara yolunun S rampası mevkisinde seyir halinde olan 31 AGU 683 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak makasladı.

Bariyerlere çarparak duran tır diğer araçların geçişini engellerken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kara yolunun Edirne istikametini trafiğe kapatan ekipler, trafik akışını yan yoldan kontrollü şekilde sağladı.

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasının ardından yolu kapatan tır kaldırılırken, kara yolunun Edirne istikameti trafiğe açıldı.

Tır şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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