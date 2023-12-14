Büyükçekmece'de deprem riskli 304 konutun yıkımına başlandı
Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında deprem riski taşıyan 2 adada 22 bloktan oluşan 304 konutun yıkımına başlandı.
İstanbul
Fatih Mahallesi'ndeki Cengiz Topel, Şehit Gaffar Okkan ve Vehbi Koç caddelerinde yapılan çalışmaları Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Dekanı ve AFAD Kurul Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy da takip etti.
Akgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olası Marmara depremi göz önünde bulundurularak kentsel dönüşüm konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyledi.
Toplam 18 bin metrekarelik adayı yıktıklarını belirten Akgün, "Burası sıvılaşmanın yoğun olduğu en tehlikeli alanlardan. 1500 vatandaşımızın bu sayede canı kurtarılmış oldu. Büyükçekmece Belediyesi kentsel dönüşümü çok iyi yöneten bir belediyedir. 50 binden fazla konutu yeniledik. Sadece vatandaş, belediye ve müteahhit üçgeninde yaptık. Olası Marmara depremi yaşanmadan, halkımızın can ve mal güvenliğini garanti altına almaya çalışan bir belediyeyiz. Yaklaşık yüzde 35'lik bir bölüm kaldı. 3-3,5 yıl içinde bitiririz." dedi.
Akgün, kentsel dönüşüm çalışmalarını Kumburgaz ve Tepecik'te devam ettireceklerini aktardı.
Herhangi bir finansal sorun olmadığı için bu konuda çok daha hızlı gittiklerine dikkati çeken Akgün, "Sadece bina yıkmıyoruz, kenti yeniliyoruz. Otopark ve peyzaj sorununu da çözüyoruz. Şehrin silüetini değiştiriyoruz. Yeni bir Büyükçekmece'yi halkımıza hediye etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.
Belediye Başkanı Akgün, ilçede kentsel dönüşümün yaklaşık 4 yıl içinde biteceğini kaydetti.
"Deprem sizi beklemez, geldiği zaman büyük bir yıkım yapar"
Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise beklenen İstanbul depremi öncesi gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.
Her an Marmara'da bir deprem riskinin olduğunu dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:
"Marmara ve İstanbul hem nüfus hem bina stoku açısından Türkiye'nin en büyük yeri. Ayrıca ekonomi anlamında da bölgenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İstanbul ve Marmara'da kentsel dönüşüm bir elzem, zaten bir gecikmişlik var. Bunu artık geciktiremeyiz. Deprem sizi beklemez, geldiği zaman büyük bir yıkım yapar. İstanbul ve çevresindeki deprem, büyük bir yıkım yaratabilir. Altından kalkamayız. Bu bakımdan kentsel dönüşüm projelerini çok takdir ediyor ve önemsiyorum."
Büyükçekmece'nin olası bir İstanbul depremine bilinçli şekilde hazırlandığını görmekten mutlu olduğunu anlatan Prof. Dr. Ersoy, "Depremde en güvenli yer sağlam yapılan evlerinizdir. Evlerinizi sağlam yaparsanız sokağa çıkmak zorunda da kalmazsınız. Bu nedenle önemli olan sağlam konutlar ve dirençli şehirlerdir." ifadelerini kullandı.