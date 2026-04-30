Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükçekmece Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının tamamlandığı ve dava açıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli Hasan Akgün'le birlikte toplam 31 şüpheli hakkında düzenlenen, 14 eylemin yer aldığı iddianamenin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği belirtildi.

Şüpheli Akgün'ün "çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "rüşvet alma", 2 kez "icbar suretiyle irtikap" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından cezalandırılmasına ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 taşınmazın müsaderesine karar verilmesinin talep edildiği açıklamada yer aldı.