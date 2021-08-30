Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, yurdun dört bir yanında fener alayı ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Ankara
İstanbul Valiliğince İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı programı düzenlendi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eşi Hatice Nur Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu alanın girişinde konukları kabul etti.
Programa, mülki ve idari yetkililer, yabancı ülke ve azınlık cemaatleri temsilcileri, diğer protokol temsilcileri, sanatçılar ve davetliler katıldı.
Programda 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan filmin gösterimi de yapıldı.
İzmir
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından Balçova Termal Otel'in bahçesinde düzenlenen törene AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Nasır, Ceyda Bölünmez Çankırı, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, kaymakamlar, rektörler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.
Kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bölge Bandosu, Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu ve Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu kentin farklı meydanlarında konserler verdi.
Antalya
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen fener alayı, Konyaaltı Varyantı'ndan başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulanarak etkinliğe katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşte açılan dev Türk bayrağı ile Atatürk posteri görsel şölen oluşturdu. Etkinliğe yerleşik yabancılar da katıldı.
Kutlamalar kapsamında Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından Konyaaltı ilçesindeki bir otelde resepsiyon verildi.
Muğla
Muğla'da Vali Orhan Tavlı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.
Vali Tavlı, Muğla Öğretmenevi'nde düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.
Resepsiyona, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, kaymakamlar, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Programda davetlilerle ilgilenen Tavlı, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.
Burdur
Burdur'da da Vali Ali Arslantaş'ın ev sahipliğinde resepsiyon verildi.
Polis Evi Göl Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde organize edilen resepsiyona şehit ailelerinin yanı sıra devlet korumasında olan çocuklar, kentin protokol üyeleri katıldı.
Isparta
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Mehteran eşliğinde fener alayı düzenlendi.
Belediye binası önünde başlayan etkinlik, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Mehteran ekibinin gösterisi ise büyük ilgi gördü.
Eskişehir
Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.
Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda botlarda yapılan fener alayında bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde slogan attı.
Fener alayını izlemek için Porsuk Çayı kıyılarını dolduran vatandaşlar da marşlar söyleyerek etkinliğe katıldı.
Kayseri
Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından "Zafere Pedallıyoruz" sloganıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı Bisiklet Turu düzenlendi.
Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak amacıyla "Zafere Pedallıyoruz" sloganıyla bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Yaklaşık 1200 kişinin 10 kilometrelik parkurda bisiklet kullandığını belirten Somtaş, Kadir Has Şehir Stadı Güney Otoparkı'ndan başlayan etkinliğin, Cumhuriyet Meydanı Kurşunlu Otoparkı'nda sona erdiğini ifade etti.
Somtaş, bisikletlerin Türk bayraklarıyla donatıldığını, kırmızı-beyaz ışıklarla da bisiklet farkındalığı oluşturarak bayramı kutladıklarını kaydetti.
Bisiklet süren yaklaşık 1200 kişi, etkinlikte renkli görüntüler oluşturdu.
Kocaeli
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir grup dalgıç, 54 metrekarelik Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle "zafer dalışı" gerçekleştirdi.
Kerpe sahilinde Deniz Yıldızları Spor Kulübü Dalış Merkezi öncülüğünde Jandarma, Sahil Güvenlik ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerinin de katkılarıyla bir grup dalgıç, 9 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki Türk bayrağı ve Atatürk posterini bottan alıp daldı. Denizin yaklaşık 10 metre derinliğinde bayrakla posteri açan dalgıçlar, su üstüne çıktıktan sonra sahile yüzdü.
Dalgıçlar, vatandaşların da katkısıyla bayrak ve posteri marşlar eşliğinde sahile çıkardı.
Sivas
Sivas'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Tren Garı önünde başlayan fener alayı Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.
Fener alayına ellerindeki Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile katılan askerler zaman zaman Büyük Önder'in "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü haykırdı.
Fener alayına Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ayhan Ocak, kamu kurumu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Erzurum
Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken Dağı’ndaki bir otelde Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü dolayısıyla kabul töreni düzenledi.
Törene Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, belediye başkanları, kamu kurum müdürleri, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler, STK temsilcileri katıldı.
Vali Memiş ve eşi Sibel İnci Memiş, konukları salon girişinde karşıladı.
Memiş, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm şehitlere rahmet diledi.
Hürriyetini varlığıyla eş değer gören Türk milletinin işgalcileri bir daha dönmemek üzere vatan topraklarından def ettiği muazzam bir hamlenin 99. yıl dönümünde olunduğunu bildiren Memiş, "Türk milleti Malazgirt’te başlayan Anadolu’yu vatan haline getirme faaliyetine 100 yıllarca hazımsızlık gösteren ve her fırsatta bizleri bu topraklardan atmaya çalışan sömürgeci haçlı zihniyetine 30 Ağustos'ta unutamayacağı bir ders vermiştir." dedi.
Memiş, "26 Ağustos 1071 olmasaydı bu topraklarda biz olmazdık, bu vatan bizim olmazdı." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:
"Anadolu’nun Türk yurdu oluşunu ve Türk yurdu kalmasını sağlayan her iki komutan ve devlet adamı Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, her iki savaşta kahramanlığıyla destan yazan Türk ordusuna ve bağımsızlık aşığı her bir Türk evladına minnettarız. Bugün bağımsız bir devlet kurmuş ve hür vatandaş olmuşsak, onurlu ve başımız dik dolaşıyorsak bunların hepsini 30 Ağustos Zaferi'ne borçluyuz. İstiklal Savaşı’mızın kilometre taşlarından biri olan Büyük Taarruz, yok edilmek ve vatanında kovulmak istenen bir milletin bir olup vatanını işgalcilerden kurtarmasının ve bağımsız yaşama arzusunun tezahürüdür."
Konuşmanın ardından Vali Memiş ve protokol üyelerince kutlama pastası kesildi.
Kars
Kars'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünü dolayısıyla "Zafer Konvoyu" oluşturuldu.
Valilik öncülüğünde Fethiye Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, buradan Türk bayraklarıyla süslenen polis, jandarma, kamu, kurum ve kuruluş araçları eşliğinde şehir turu attı.
Cumhuriyet Caddesi üzerinden Faikbey Caddesi'ne çıkan ve daha sonra Atatürk, Haydar Aliyev, İnönü, GAMP caddelerinden geçen 200 araçlık konvoya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyda yer alan vatandaşlar, şehir turunu İl Emniyet Müdürlüğü önünde tamamladı.
Bazı vatandaşlar da yol kenarında ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyu selamladı.
Ardahan
Ardahan'da, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümünü dolayısıyla Valilikçe kabul töreni düzenlendi.
Ardahan Asker Gazinosu'ndaki programına Vali Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Berat Acar, Belediye Başkanı Faruk Demir, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Vali Hüseyin Öner, törene katılanlara teşekkür ederek, "Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve ebedi varlığımızı teminat altına alan 30 Ağustos Zaferi ile milletimizin bağımsızlık inancının ve vatan sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya kanıtlayan Türkiye, tıpkı 99 yıl önce olduğu gibi, ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik iç ve dış tehditleri, bertaraf etme konusunda aynı kararlılığını muhafaza etmektedir." ifadesini kullandı.
Erzincan
Erzincan'da bayram dolayısıyla konser düzenlendi.
Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, mehter konseri ve kahramanlık türküleriyle devam etti.
Programa AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şireci, MHP İl Başkanı Salih Aksu, CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve vatandaşlar katıldı.
Sakarya
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü dolayısıyla Orman Park'ta resepsiyon verdi.
Resepsiyona kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, askeri erkan ve gazeteciler katıldı.
Kaldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'un Cumhuriyet'in kuruluşuna, bağımsızlığa giden tarihin önemli zaferlerden birisi olduğunu söyledi.
Resepsiyonun ardından Demokrasi Meydanı'nda da Sakarya Büyükşehir Belediyesince etkinlik düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu.
Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlik, dua edilmesinin ardından sona erdi.
Bilecik
Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Edebali Stadı'ndan başlayan fener alayı, Tevfikbey Caddesi üzerinden devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.
Fener alayına ellerindeki Türk bayrakları ve fenerlerle katılan Bilecikli vatandaşlar, zaman zaman Atatürk'ün "Ne mutlu Türküm diyene" sözünü haykırdı.
Fener alayı sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda şarkıcı Mehmet Erdem konser verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.