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30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde geçit töreni gerçekleştiriliyor.
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Büyük Zafer'in 101. yılı coşkuyla kutlanıyor

Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Ekip  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Büyük Zafer'in 101. yılı coşkuyla kutlanıyor Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk/AA

Ankara

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

İstanbul

İstanbul Valiliğince Taksim'de yapılan törende Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların da katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından Vali Gül, Orgeneral Sivri ve İBB Başkanı İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul Valiliğinde tebrikleri kabul etti.

İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı

Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü kapsamında 1400 metre uzunluğundaki İstiklal Caddesi'nin her iki tarafına Türk bayrakları asıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ni Türk bayraklarıyla donattıklarını söyledi.

Yıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda huzurlu ve onurlu olduklarını belirterek "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm istiklal şehitlerimizin, Milli Mücadele şehitlerimizin, Çanakkale şehitlerimizin, Malazgirt'ten bu yana bu vatanı bize emanet eden tüm şehitlerinizin ruhları şad olsun. Zaferler bizim, 30 Ağustos Zafer Bayramı bizim. Kocatepe, Anafartalar, Dumlupınar, Sakarya bizim, Malazgirt bizim. En son 15 Temmuz'da yazdığımız destan bu milletin destanı." diye konuştu.

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